Jan Delay kommt an den Coconut Beach

Jan Delay (o.l.), DJ Swift (o.r.), DJ Philo (u.l.) und DJ Q wollen bei der „Damals“ am Beach an die goldene Ära des Hip-Hops und nicht zuletzt an den ehemaligen Dockland-Club erinnern.

Die Dockland GmbH – unter anderem Veranstalter des Festivals „Docklands“ – sie wird heutzutage vor allem mit elektronischer Musik in Verbindung gebracht. Dabei liegt ihr Ursprung ganz woanders. 1987 begannen die heutigen Dockland-Geschäftsführer Thomas Pieper und Christof Bernhard damit, kleine Hip-Hop-Jams zu organisieren. Den ersten in einer Karateschule an der Bremer Straße, später dann am Hawerkamp. Richtige Freaks seien sie gewesen, erzählt Pieper lachend, wenn er an damals denkt.