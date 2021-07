Betreiber hoffen auf Ausnahme für das Docklands-Festival

Aktuell gilt in NRW die Inzidenzstufe 1. Damit sind Musikfestivals erst ab 27. August wieder möglich. Die Betreiber des „Docklands Festival“ geben jedoch die Hoffnung nicht auf, dass ihre von 15.000 auf 5000 Besucher abgespeckte Veranstaltung doch noch stattfinden kann.

„Wir haben das Sicherheitskonzept noch einmal überarbeitet“, sagt Veranstalter Thomas Pieper. Die Besucher sollen nicht nur einen tagesaktuellen Antigen-Test vorlegen, sondern auch einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Jeder Ticketinhaber soll dafür einen Gutschein erhalten.

Mit diesem Vorschlag hofft er auf eine Ausnahmegenehmigung durch das Land. „Das ist unser letzter Versuch. Scheitert er, sind wir raus.“ Die Entscheidung, ob das Elektro-Festival stattfindet, werde nächste Woche fallen. Es soll am 14. – oder, falls nötig, am 21. – August am Hawerkamp stattfinden.