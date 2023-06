Als die Sonne am Samstagabend untergeht, taucht sie das Spektakel am Hawerkamp, das bereits zehn Stunden zuvor gestartet ist, in ein beinahe unwirkliches Licht. Es ist so etwas wie der visuelle Schlussstrich unter ein Docklands-Festival, das für lange Zeit in Erinnerung bleiben wird. Wir haben uns das Festival mal aus verschiedenen Perspektiven angeschaut.

Die Ausgangslage: Im vergangenen Jahr gab es viel Kritik am Festival, weil sich beim Einlass und den Gestränkeständen lange Schlangen bildeten. Schon beim ersten Blick vor und auf das Gelände zeigt sich am Samstag, dass der Veranstalter darauf reagiert hat. Unzählige Container auf dem Gelände der Halle Münsterland, über die der Einlass geregelt wird, zudem wirklich auffallend viele Getränkestände vor allem im mittleren Bereich des Geländes. Offensichtlich, dass hier nichts dem Zufall überlassen werden sollte.

Das Token-Problem

Der Kritikpunkt: Ganz reibungslos läuft es dennoch nicht, denn es gibt Probleme mit dem neuen Cashless-Bezahlsystem. Das ist über Token geregelt – bis Münster offenbar so viel Durst hat, dass die dazugehörenden Automaten leer sind und so zwischenzeitlich keine Token gekauft werden können. Kostenloses Trinkwasser ist derweil verfügbar.

Das Line-up: Ist rein von den Namen wohl nicht das spektakulärste der Festival-Geschichte. Dennoch lässt sich schnell der Eindruck gewinnen, dass es in diesem Jahr besonders gut funktioniert. Weil einige ganz prominente Acts, etwa Kollektiv Turmstrasse, schon sehr früh auflegen. Weil sich die Besucher so schon früh auf dem Gelände verteilen und so wirklich alle Bühnen den ganzen Tag über zur Partyzone werden. Und weil für viele unterschiedliche Elektro-Geschmäcke zu jeder Zeit etwas zu finden ist.

Schon früh herrschte an der Kanello Galore Stage ausgelassenes Feiern. Foto: Oliver Werner

Die Bühnen: Keine Frage, die „Main Stage“ auf dem Docklands-Festival ist ein absoluter Hingucker. Die „Kanello Galore Stage“ direkt am Beach ist mit ihrem kleinen Pool, Liegestühlen und Schattenplätzen bei den Temperaturen der erwartete Selbstläufer. Hinzu kommt die kleine „Tree Stage“, auf der auch lokale Größen und sogar Phil Fuldner auflegen.

Die Überraschung des Tages ist aber die „Digitalkanal Stage“, die auf dem Außengelände der Sputnikhalle aufgebaut ist. Dort strömen spätestens bei Alfred Heinrichs gegen 15.30 Uhr so viele Besucher hin, dass es vor der Bühne zu voll werden würde. Der Veranstalter hat vorgesorgt, es greift ein Ampel-System, das zunächst keinen weiteren Durchlass gewährt. Das ist zwar nur zeitweise notwendig, doch die eher härteren Sets an der Digitalkanal Stage sorgen dafür, dass es bis in die letzten Festivalminuten vor der Bühne ein enges, ausgelassenes Treiben bleibt.

Respektvolle, freundliche Stimmung

Das Thema dieser Tage: Ist, wenn es um Musikveranstaltungen geht, die sogenannte Awareness. Also das Bewusstsein, bei allem ausgelassenen Treiben auf die Sicherheit aller Besucher zu achten. Auf dem Docklands-Festival sollen dafür professionelle Awareness-Teams sorgen. Drei Tage vor dem Festival sagt der längst gebuchte Dienstleister dem Veranstalter ab – kein Personal. In diesen Tagen übrigens bundesweit keine Seltenheit. Festival-Organisator Thomas Pieper kann am Tag vor der Veranstaltung seinen Ärger darüber dennoch kaum verbergen. Letztlich meldet Pieper, dass zumindest ein Team im Einsatz sein werde. Was derweil auffällt: Der Umgang der Besucher miteinander ist von Respekt geprägt. Über zehn Stunden herrscht eine ausgelassene, freundliche Stimmung auf dem Gelände. Auch die Polizei betont am Sonntag, es habe keine Zwischenfälle gegeben.

Das Wichtigste – die Besucher: Vom jungen Techno-Fan, bis zu diversen hochrangigen Entscheidungsträgern. Von Rock- und Reggae-Festival-Liebhabern bis zu Docklands-Fans der ersten Stunde. Was sie alle gleichermaßen an den Hawerkamp bringt, fasst die 21-jährige Studentin Johanna Rüter, selbst zum zweiten Mal vor Ort, ebenso einfach wie treffend zusammen: „Für Münster ist das hier ein absolutes Highlight.“