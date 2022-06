"Es war nicht zu voll auf dem Gelände"

Der Veranstalter des Docklands-Festival hat gegenüber unserer Zeitung Teile der Kritik an der Organisation des Events zurückgewiesen. Die Stadt teilte unterdessen mit, dass dem Ordnungsamt keine Beschwerden vorliegen würden.

Auf dem Festival-Gelände – hier vor der Hauptbühne – waren die Besucher am Nachmittag gut drauf.

15 000 Elektro-Fans haben am Samstag beim Docklands-Festival gefeiert. Im Nachgang der Veranstaltung kam viel Kritik an der Organisation des Events auf. In den sozialen Netzwerken entbrannte ein Shitstorm. Thomas Pieper, Geschäftsführer beim Veranstalter Dockland GmbH, hat sich gegenüber unserer Zeitung dazu nun geäußert.