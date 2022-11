Münster trägt die Donots auf Händen

Was! Für! Ein! Abriss! Der „Grand Münster Slam“ 2022 dürfte als einer der heftigsten, fröhlichsten und emotionalsten in die Donots-Geschichtsbücher eingehen. Eine Punkrock-Party wie eine Achterbahnfahrt – anschnallen, los geht‘s.

Die Zugabe der Zugabe der Zugabe ist längst verklungen, doch das Publikum bleibt und singt einfach weiter: „So long, so long, so long“. Aus Dankbarkeit für so viel Fan-Liebe werden die Donots zum krönenden Abschluss eins mit dem Publikum – in einem freigedrängelten Kreis in der Mitte der Halle Münsterland spielen sie zwischen den Fans liegend den wirklich letzten Song eines denkwürdigen Wochenendes.