Donots erstmals mit Nummer-eins-Album

Mit ihrem neuen Album „Heut ist ein guter Tag“ hat die NRW-Punkband zum ersten Mal in ihrer knapp 30-jährigen Geschichte den ersten Platz der deutschen Album-Charts erobert.

Auf Instagram teilte die Band ihre Freude: „Wir haben verdammt nochmal ein Nummer-eins-Album!!! Whoooooohooooooo!!“

1400 Konzerte später...

Die Premiere nahmen die Punkrocker zum Anlass, allen Beteiligten zu danken und zurückzuschauen: „Als wir Donots vor gut 29 Jahren diese Band gegründet haben, war nichts von alledem, was bis zum heutigen Tag passiert ist, so vorgesehen. Herrgott, wir haben damals in unserem Proberaum in Ibbenbüren nicht mal bis zum Ende des Nachmittags geplant.“

Es sei ihnen immer nur darum gegangen, mit besten Freunden Krach zu machen, Teenager-Langeweile zu killen und eine gute Zeit zu haben, heißt es weiter. Knapp drei Dekaden, zwölf Alben und ungefähr 1400 Konzerte später dann Platz eins der Albumcharts.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DONOTS (@donotsofficial)

Wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte, setzte sich das Quintett gegen Sänger Joel Brandenstein („Schwarz & Bunt“, zwei) und Die Ärzte durch, die dank einer Vinyl-Sonderauflage ihrer 1996 erschienenen Platte „Le Frisur“ an die dritte Stelle klettern.

Und wie feiern echte Punkrocker diesen Triumph? „Heut ist in der Tat ein guter Tag. Und wir trinken jetzt erstmal Bier. Auch das hat sich nicht geändert. Auf Euch, auf die Eins!“