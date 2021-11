Doppelstreifen sollen Ausweise auf Weihnachtsmärkten kontrollieren

Noch hofft die Stadt auf das Land: Verschärfte Regeln sollen nämlich - unter anderem - den Weihnachtsmarkt-Besuch in Corona-Zeiten sicherer machen. Könnte das auch für den Wochenmarkt gelten?

2G-Regel in Münster

Den in Münster am 22. November beginnenden sechs Weihnachtsmärkten wird es nicht ergehen wie dem Send. Denn die adventlich geschmückten Buden werden nicht eingezäunt. Auch Einlasskontrollen gebe es nicht. Das kündigte Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer auf Nachfrage an.