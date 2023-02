Der Kanalausbau macht Pause

Auf neue Kanalbrücken wie dieser an der Manfred-von-Richthofen-Straße muss die Bevölkerung in Münsters Osten vorerst warten. Frühestens 2024 geht der Ausbau weiter.

Ein rascher Baufortschritt am Dortmund-Ems-Kanal in Münsters Osten ist derzeit nicht zu erwarten. Das war die Botschaft, als Verena Wenning, Projektleiterin bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, am Mittwochabend dem Verkehrsausschuss der Stadt Rede und Antwort stand.