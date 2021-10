Dreharbeiten für zwei neue "Wilsberg"-Folgen in Münster

Endlich wieder Dreharbeiten! In Münster werden aktuell zwei neue Folgen "Wilsberg" gedreht. Das Team um Hauptdarsteller Leonard Lansink ist noch bis Mitte nächster Woche in der Stadt unterwegs.

In Münster wird wieder für einen Krimi gedreht: Für den Dreh von zwei neue Wilsberg-Krimis ist das Team der Produktionsfirma Warner Bros. seit Montag dieser Woche wieder in Münster: Auf dem Drehplan stehen laut einer städtischen Pressemitteilung die neuen Folgen "Disruptor" und "Folge mir".

Wilsberg-Regisseur Martin Enlen inszeniert in Münster und im Raum Köln. Bis Mittwoch hatte die Filmcrew auf dem Syndikatsplatz ihr Lager aufgeschlagen, weitere Dreharbeiten sind auch wieder im und am Antiquariat Solder geplant und darüber hinaus wird man die Crew unter anderem im Kuhviertel und am Hafen sichten. Die Agentur "Kopfkunst", eine Location aus dem Online-Archiv des Filmservice Münster-Land in Hafennähe, werde dabei auch als Kulisse dienen, wie die Stadt mitteilt.

Wilsberg-Dreharbeiten über den Dächern von Münster mit Patricia Meeden (Dr. Tessa Tilker) und Michel Diercks (Episodendarsteller in "Folge mir") Foto: Stadt Münster/Amt für Kommunikation

Noch bis Ende Oktober wird in Münster gedreht

In Münster wird noch bis Mitte nächster Woche gedreht – die gesamten Dreharbeiten für die beiden neuen Folgen sollen Anfang Dezember abgeschlossen sein. In "Folge mir" scheint eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel zwar lukrativ für modische Influencer, aber eher tödlich für ernsthaft recherchierende Journalisten zu sein.

In "Disruptor" bringt ein junges "HausMeister"-Start-up mit agressiven Methoden die lokale Handwerkerszene in Bedrängnis. Und wer ist in den tödlichen Unfall eines der Teilhaber des Start-ups verwickelt: natürlich Wilsberg und Ekki!

Innen-Dreharbeiten am Alten Fischmarkt in Münster mit Francis Fulton-Smith (Episodendarsteller in "Folge mir") und Patricia Meeden (Dr. Tessa Tilker) Foto: Stadt Münster/Amt für Kommunikation

Sendetermine noch nicht bekannt

Neben dem bekannten Ensemble Leonard Lansink, Oliver Korittke, Patricia Meeden, Rita Russek und Roland Jankowsky stehen in Episodenrollen unter anderen Isabella Krieger, Moritz Heidelbach, Michelle Barthel und Stephan Grossmann für "Disruptor" sowie Rebecca Dyson-Smith, Francis Fulton-Smith und Claudia Mehnert für "Folge mir" vor der Kamera. Die Sendetermine sind noch offen.