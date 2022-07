Drei Fächer der Uni Münster unter den Top 100

Gute Noten für Münsters Uni: Die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster gehört in drei Bereichen erneut zu den weltweit 100 besten Hochschulen: Dies ist das Ergebnis des aktuellen „Shanghai Rankings“ nach Fachgebieten („Global Ranking of Academic Subjects“), einem Hochschulvergleich durch die ShanghaiRanking Consultancy. Wie die Uni in einer Mitteilung schreibt, schaffte es das Fach Mathematik in die Ranggruppe 51-75, die Fächer Chemie und Kommunikationswissenschaft in die Ranggruppe 76-100.

Im deutschlandweiten Vergleich erzielte die Chemie mit der Ranggruppe 2-5 das beste Ergebnis für die WWU, gefolgt von der Mathematik und der Wirtschaftswissenschaft in der Ranggruppe 3-4. Mit der Erziehungswissenschaft (3-7), der Kommunikationswissenschaft (5-7) und der Informatik/Ingenieurwissenschaft (3-10) liegen drei weitere Fächer national in den Top 10.

Ranking vergleicht 1800 Hochschulen

Das „Global Ranking of Academic Subjects“ vergleicht die Erfolge von 1800 Hochschulen in 54 Fächern. In die Bewertung fließen unter anderem die Anzahl der Publikationen in hochrangigen Fachzeitschriften, die Zitationsrate der Veröffentlichungen, der Anteil von Publikationen mit internationaler Co-Autorenschaft sowie hochrangige Preise und Auszeichnungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein.