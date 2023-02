Drei Jahre nach erstem Fall: Intensive Covid-Forschung in Münster

Vor drei Jahren nahm die Corona-Pandemie auch Münster fest in ihren Griff. Vom Ausnahmezustand sind wir inzwischen entfernt. Dass wir ihn hinter uns gelassen haben, ist auch durch Wissenschaft in Münster entstanden.

Ausgerechnet am Schalttag war es so weit: Am 29. Februar 2020 hat die Stadt Münster die erste Corona-Infektion gemeldet. Es folgten drei Jahre im Pandemie-Modus, an dessen Verständnis und Erforschung die Wissenschaft in Münster mitwirkt. Bis heute.