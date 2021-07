Drei Tage Kunst und Konzerte

Das Gelände der ehemaligen York-Kaserne in Gremmendorf wird am kommenden Wochenende zur Bühne für Kunst und Musik. Drei Tage lang wird hier Kunst präsentiert, an den Abenden stehen Konzerte auf dem Programm.

Der Verein Reset lädt unter dem Titel Transit zu einem dreitägigen Programm auf dem Gelände der einstigen York-Kaserne in Gremmendorf ein. Kern ist ein Mixed-Arts-Parcours, der die Besucherinnen und Besucher am kommenden Wochenende (16. bis 18. Juli) in vier Hallen der ehemaligen Panzergaragen führt. An allen drei Abenden sind musikalische Live-Shows geplant.