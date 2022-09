Dreiklang aus Musik, Infos und Literatur

Ein Dreiklang aus Musik, Information und Literatur – die Gäste im großen Veranstaltungssaal der DKV-Residenz am Tibusplatz quittierten diese Programm-Mischung gleich mehrfach mit stehenden Ovationen.

Ein Dreiklang aus Musik, Information und Literatur – die Gäste im großen Veranstaltungssaal der DKV-Residenz am Tibusplatz quittierten diese Programm-Mischung gleich mehrfach mit stehenden Ovationen. Zu dieser Benefiz-Veranstaltung eingeladen hatten neben der Residenz das Herz-Jesu-Krankenhaus Hiltrup und die Domfreunde Münster; wieder einmal ein Abend zugunsten des Vorhabens, in Hiltrup eine neue Palliativstation zu errichten.

Zur Literatur: Der Autor und freischaffende Seelsorger Norbert Nientiedt stellte sein Buch-Projekt zum Thema Pflege vor: „Menschen pflegen, das ist meins“ lautet der Titel dieses Buches, in dem Nientiedt über Begegnungen mit Pflegerinnen und Pflegern schreibt, die aus unterschiedlichen Perspektiven ihre Beweggründe für das Ergreifen dieses Berufes schildern; unterhaltsame, nachdenklich stimmende, aber eben auch motivierende Geschichten. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat das Vorwort für dieses Buch verfasst, das in einigen Wochen erscheinen wird.

Zur Musik: Mit Sophia Lewerenz aus Bremen und Lukas Hinkensiefken aus Wildeshausen begeisterten zwei der großen deutschen Nachwuchstalente am Klavier die Besucherinnen und Besucher der Benefizveranstaltung. Sie ist mit ihren 16 Jahren bereits Mozartpreisträgerin und Inhaberin etlicher anderer internationaler Musikpreise, er absolviert neben seiner Ausbildung am Klavier auch noch eine zum Kirchenmusiker. Mit tosendem Applaus bedankte sich das Publikum bei den Jung-Studenten der Hochschule für Künste in Bremen für das gemeinsam intonierte Mozart-Konzert d-moll KV 466, zweifellos der Höhepunkt dieses Abends.

Zur Information: Dr. Wolfgang Clasen, Chefarzt am Herz-Jesu-Krankenhaus, stellte den Gästen das Palliativ-Projekt vor; Ulrich Watermeyer, Geschäftsführer der Diakonie Münster, berichtete über die neue Kampagne „Starke Pflege – starke Typen“. Die Johanniter-Akademie zeigte anhand eines Pflegeschülerinnen-Gesprächs das breite Spektrum dieses Berufsbildes auf. Insgesamt ein Abend, der den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.