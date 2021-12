Dritter Adventssamstag erfüllt die Erwartungen

Wie geht das: Mitten in der Pandemie – und doch ein passables Weihnachtsgeschäft? Mit „2G-Bändchen“. Die Neuerung bescherte der Innenstadt am dritten Adventssamstag gute Umsätze.

Fast könnte man meinen, die Welt ist wieder in Ordnung: Die Stadt ist voll. Nicht überfüllt, man kommt überall gut durch. Aber doch so stark frequentiert, dass nirgendwo in der Innenstadt das Gefühl von Corona-Leere entsteht. Der dritte Adventssamstag, traditionell der verkaufsstärkste in der Vorweihnachtszeit, erfüllt auch in diesem Jahr die Erwartungen – wobei die Erwartungen in der Pandemie keineswegs hoch sind.

Der Erfolg mag zum Teil den leuchtend orangefarbenen „2G-Bändchen“ zu verdanken sein, die von der Initiative Starke Innenstadt (ISI) organisiert wurden und seit Freitag an mehreren Stellen in der Stadt zu haben sind. Wer sie trägt, hat einmal nachgewiesen, geimpft oder getestet zu sein – und kann sich danach gründlichere Kon­trollen sparen. Übern Daumen gepeilt: ein Drittel der Kundschaft.

Handgelenk hoch – und durch

Das ist in den Eingangsbereichen der größeren Läden besonders gut zu beobachten: Auf der einen Seite bildet sich eine Schlange Wartender mit Handy und Personalausweis in der Hand – auf der anderen Seite spaziert die Kundschaft mit erhobenem Handgelenk einfach durch. Kein Wunder, dass die Nachfrage groß ist: An vielen Ausgabestellen sind die Bändchen schon am Mittag vergriffen. Bei der Münster-Information gibt es allerdings noch einen Vorrat.

Ab Mittwoch gibt es Nachschub

„Es läuft super“, sagt ISI-Sprecher Andreas Weitkamp. Ab Mittwoch soll es Bändchen-Nachschub geben. Der erfolgreiche Test sei Ansporn, das Bändchen-Programm fortzuführen, betont er.

Die Einkaufsstraßen der Innenstadt waren am dritten Adventssamstag gut besucht. Foto: Helmut P. Etzkorn

Der Publikumszuspruch beschert auch dem Weihnachtsmarkt regen Zulauf. Und zum ersten Mal, so bestätigen einige Händler, sei auch Niederländisch wieder überall zu hören. Selbst wenn es vor manchen Glühweinständen am Nachmittag etwas voller wird: An das Gedränge früherer Adventssamstage reicht dieser Samstag doch nicht heran. Die Besucher sind auf Abstand bedacht – der auch überall gut einzuhalten ist.