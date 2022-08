Dritter Promenaden-Flohmarkt erneut ein großer Erfolg

Die dritte Auflage des Flohmarkts in diesem Jahr vor dem Schloß und entlang der Promenade war ein voller Erfolg. Rund 900 private und professionelle Händler boten ihren Waren an. Dabei reichte das Spektrum von Kleidung, Spielzeug, Fahrräder, Möbel, Silber, Glas, Schmuck bis hin zu Schallplatten und vielem mehr. Die Besucher kamen in Scharen, teilweise gab es auf der Promenade kein Durchkommen mehr. Und natürlich klingelte bei den Händlern die Kasse . So manche Familie auf dem Kinderflohmarkt freute sich über ein paar Euros extra.

Foto: Oliver Werner