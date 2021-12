Durchblick statt Stress im Job

Start-up „Contexxt.ai“ fördert digitale Kompetenz in Unternehmen

Münster

Bei der Nutzung von Software-Tools wie Microsoft Teams gibt es in vielen Unternehmen noch gehörigen Schulungsbedarf von Mitarbeitern. Deshalb will das Start-up "Contexxt.ai" auch in Münster die Digitalisierung fördern.

Von Karin Höller