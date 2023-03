Dyckburgstraße eher wieder frei als geplant

Schneller als geplant sind die Arbeiten an der Brücke der Umgehungsstraße/B51 über die Dyckburgstraße in Mauritz an diesem Wochenende vorangeschritten.

Die Arbeiten an der Brücke der Umgehungsstraße/B51 über die Dyckburgstraße sind zügiger als zunächst geplant vorangegangen.

Ursprünglich sollte die Dyckburgstraße von Freitagabend (20 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) für den Verkehr gesperrt sein. Nun kann sie schon am Samstag am späten Nachmittag beziehungsweise am frühen Abend wieder freigegeben werden.

„Die beauftragte Firma hat gut vorgearbeitet. Es wird alles schon am Samstag fertig sein“, erklärte Sandra Beermann, Sprecherin des Landesbetriebs Straßenbau NRW, auf Nachfrage. Vor Ort bestätigte die Bauleitung der Firma Bickhard Bau am Samstagmittag den zeitlichen Ablauf.

Am Freitagabend wurden demnach Vorarbeiten gemacht, ab Samstagmorgen dann Kantenbereiche des Brückenüberbaus ausgeschalt: Die Betonschalung oberhalb der Fahrbahn im Randbereich der Brücke wurde abgebaut. Am Mittwoch hatten Arbeiter die Kantenbereiche betoniert, am Samstag wurden zudem Wände verklinkert.

Keine besonderen Verkehrsstörungen

Bemerkenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen habe es nicht gegeben, so die Bauleitung. Außer bei einigen Autofahrern, die der Sperrung ausgewichen und in die alte Dyckburgstraße hineingefahren seien und dann gewendet hätten, habe die weitläufige Absperrung funktioniert. Es gab also keinen Rückstau. Der Verkehr wurde seit Freitagabend über die Mariendorfer Straße beziehungsweise durch Handorf umgeleitet. Radfahrer und Fußgänger konnten die Baustelle passieren.

Ab 17. März soll der letzte Abschnitt der Lärmschutzwand in diesem Bereich geschlossen werden, erklärte die Bauleitung. Dann werde auch der Damm als Unterbau der Fahrbahn aus Richtung Warendorfer Straße an die Brücke herangeführt und gefüllt. Von der B51 aus ist schon ein Teil fertig. Die Dyckburgstraße werde dafür erneut gesperrt, voraussichtlich aber nur am 25. März, hieß es.