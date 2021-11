E-Scooter-Fahrer entreißt 68-Jähriger die Handtasche

Diebstahl im Vorbeifahren: Ein E-Scooter-Fahrer hat am Mittwochabend einer 68-jährigen Frau in Coerde die Handtasche entrissen und ist geflohen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer hat am Mittwochabend um 21.52 Uhr einer 68-jährigen Frau an der Culmer Straße in Coerde ihre Handtasche entrissen. Sie war laut einer Mitteilung der Polizei zu Fuß unterwegs als der Unbekannte sich mit seinem Roller von hinten näherte und ihr die schwarze Tasche samt Portemonnaie und Handy aus der Hand zerrte und flüchtete.

Der Räuber ist circa 1,75 Meter groß, war mit einer dunklen Felljacke bekleidet und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Hinweise zu der Tasche oder dem Räuber nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.