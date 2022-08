Golf und Gala mit Promis

Der Münsteraner Eagles Krimi-Cup feiert runden Geburtstag: Zum zehnten Mal laden die Gastgeber Jan Josef Liefers und Werner Schulze-Erdel in diesem Jahr zu dem Charity-Event ein – am Sonntag (28. August) ins münsterische Mövenpick-Hotel zum Galaabend, einen Tag später in den Golf-Club Aldruper Heide in Greven.

„Als wir damit angefangen haben, dachte ich, dass wir das jetzt mal machen, aber doch nicht, dass es zehn Jahre hält und dabei immer weiter wächst“, sagte Jan Josef Liefers am Mittwoch bei einer Presserunde im Mövenpick-Hotel. Nein, der „Tatort“-Star saß dabei nicht mit am Tisch, aber Werner Schulze-Erdel rief ihn kurzerhand an und legte sein Handy im Lautsprecher-Modus in die Tischmitte.

Hohe Promidichte

Für Liefers werden es so etwas wie die Münster-Festtage. Denn nach dem Krimi-Cup am Sonntag und Montag lässt sich der Schauspieler am Dienstag nicht die ausverkaufte Premiere des Münster-Tatorts „Ein Freund, ein guter Freund“ im Preußen-Stadion entgehen.

Zurück zum Krimi-Cup: Die Promidichte bei der Gala mit 260 geladenen Gästen, so erzählt Kult-TV-Moderator Schulze-Erdel, sei gewohnt hoch. Aus der Politik haben unter anderem Wolfgang Bosbach und Wolfgang Kubicki zugesagt. Wie jedes Jahr kommen zahlreiche Sport-Größen wie Heiner Brand, Ulf Kirsten oder Torwart-Legende Uli Stein nach Münster. Und natürlich sind wieder Prominente aus der Film- und Fernsehbranche dabei.

Hollywood-Star beim Krimi-Cup

Der Spannung wegen hält Schulze-Erdel noch ein paar Namen zurück, aber mit Elke Sommer sei sogar ein Hollywood-Star vertreten. Dass bei solch einer Veranstaltung der Oberbürgermeister mit von der Partie ist, überrascht nicht, eher überraschend ist, dass Markus Lewe zum allerersten Mal dabei sein wird.

Neben Showprogramm und Musik – unter anderem von Steffi Stephan, Pascal Kravetz, Jan Josef Liefers und seiner Frau Anna Loos – steht die Tombola im Vordergrund. Denn der Zweck des Ganzen ist es, Spenden für die NCL-Stiftung zu sammeln, die sich dem Kampf gegen die Kinderdemenz NCL verschrieben hat. Insgesamt sind in zehn Jahren Krimi-Cup über 600 000 Euro zusammengekommen. Hauptsponsor der Veranstaltung ist die Volksbank Münsterland Nord.

Golfturnier längst ausgebucht

Wenn die Spenden eingesammelt sind, geht es tags drauf auf den Golfplatz. Die 160 Tickets für das Turnier waren schnell ausgebucht. Die Vorfreude im Club Aldruper Heide ist groß, wie Jugendwart Bernd Overhageböck am Dienstag erzählt.

Ab 9 Uhr werden dort die Schläger geschwungen, um 17.30 Uhr werden die Sieger gekürt. „Aber eigentlich steht der Charity-Gedanke und nicht das Sportliche im Vordergrund. Es gibt auch Getränke“, sagt Schulze-Erdel augenzwinkernd.