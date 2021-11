Ehemaliger Verfassungsrichter nimmt Corona-Impfpflicht ins Visier

Die Corona-Krise fordert auch das Recht heraus. Ebenso die Bedrohung durch den Klimawandel. Das Juraforum, ein von Studierenden selbst organisiertes Symposium, nahm jetzt die Wirkung der globale Krisen auf die Rechtsprechung in den Blick. Mit pointierten Aussagen eines ehemaligen Verfassungsrichters zur Impfpflicht.

Viel aktueller und spannender kann wissenschaftliche Auseinandersetzung nicht sein: Die Organisatoren des Juraforums, allesamt Studierende, die dieses Symposium organisieren, stachen am Dienstag mit ihren Themen unter der Überschrift „Das Recht in der Krise“ ins Wespennest – wie Fakultätsdekan Prof. Matthias Casper in seiner Begrüßung lobte.