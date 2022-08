Ehrenamt in digitalen Fragen unterstützen

Die Freiwilligen-Akademie der Freiwilligen-Agentur Münster bietet Workshops, Austauschformate und Seminare zu Themen rund um das Ehrenamt an. Kooperationspartner ist auch in diesem Jahr wieder der Westfälische Heimatbund (WHB), und zwar im Themenfeld „Digitalisierung im Ehrenamt“.

„Zu einem zukunftssicheren Vereinsleben gehört auch die aktive Gestaltung der Digitalisierung. Die große Herausforderung liegt oftmals darin, die Potenziale des digitalen Raums für die eigene Sache optimal zu nutzen“, so Dr. Silke Eilers, Geschäftsführerin des WHB. „Es braucht praxisnahe Lösungen. Erforderlich ist dafür eine zielgerichtete Beratung, die Vermittlung von Kompetenzen und Vernetzung.“

„ »Die fortschreitende Digitalisierung hat auch für den Non-Profit-Bereich eine hohe Relevanz.« “ Andrea Evers von der Freiwilligen-Akademie

Dazu zählen etwa auch entsprechende Fortbildungen mit kompetenten Partnern. Die Freiwilligen-Akademie hat passende Veranstaltungen im Programm und stimmt sich mit Partnerorganisationen ab, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Die fortschreitende Digitalisierung hat auch für den Non-Profit-Bereich eine hohe Relevanz. Sozial-, Sport- oder Kulturvereine profitieren von dem Angebot genauso wie Heimatvereine oder Umweltorganisationen“, ergänzt Andrea Evers von der Freiwilligen-Akademie.

Experten referieren

Die Reihe „Digitalisierung im Ehrenamt“ umfasst mehrere Veranstaltungen, für die ausgewiesene Expertinnen und Experten gewonnen werden konnten. Zwei der Veranstaltungen sind Kooperationen von Westfälischem Heimatbund und Freiwilligen-Agentur.

Am 6. September (Dienstag) referiert Christina Quast zum Thema „Digitale Veranstaltungen – innovative und interaktive Formate“. Katharina Mosene informiert am 27. Oktober (Donnerstag) über die Online-Zusammenarbeit in Vereinen und Organisationen. Beide Workshops finden digital statt.

Interessierte können sich schon jetzt hier per Formular zu den kostenlosen Online-Veranstaltungen anmelden.