Eichenprozessionsspinner: So ist die aktuelle Lage in Münster

Die Hochsaison hat begonnen: Im Juni und bis in den Juli hinein sind die Raupen des Eichenprozessionsspinners besonders zahlreich und besonders giftig. Aber ist 2022 auch ein gutes Jahr für die allergieauslösende Raupe?

Das Nest ist kaum größer als eine Untertasse, aber es steckt voller Leben. Obwohl viele Eichen drumherum stehen, ist es augenscheinlich das einzige seiner Art in der näheren Umgebung – mitten in der Hochsaison des Eichenprozessionsspinners! Ist 2022 also kein gutes Jahr für die allergieauslösende Raupe?