Ein Fest für Augen und Ohren

Ein Illustrator, der live zeichnet, während sich auf der Bühne eine Opernpremiere vollzieht – geht das? Oh ja! Bei Leonard Bernsteins „Candide“ im Großen Haus ist das Publikum am Ende außer Rand und Bank – dank der schieren Fntasie von Robert Nippoldt.

Grandioser hätte die erste Opernpremiere zu Beginn der neuen Spielzeit im Theater Münster nun wirklich nicht ausfallen können. Das Publikum war außer Rand und Band nach der gut zweistündigen „Candide“, prall gefüllt mit Leonard Bernsteins zündender Musik, mit unglaublichen Aktivitäten auf der Bühne und einer schier grenzenlosen Fantasie, die vor allem ihm bescheinigt werden muss: Robert Nippoldt. Er war es, der die völlig hanebüchene Geschichte rund um Candide, Cunegonde und den Hauslehrer Dr. Pangloss in Szene setzte – eins zu eins mit dem, was auf der Bühne zu erleben war: Voltaires satirische Novelle „Candide“, die bekanntlich ihren Ausgang in Westfalen nimmt.