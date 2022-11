Ein ganz neuer Blick auf die Welt

Um den den Weltraum geht es in „Blake and Me and the Universe“ auf jeden Fall. Aber nicht nur. Ein weiteres Thema von Manfred Kerklaus bildmächtiger Inszenierung ist eine Wahrnehmung, die das rein Sinnliche überschreitet. Am Wochenende war das Stück, das bereits kurz vor Corona Premiere hatte, in einer überarbeiteten Fassung im Pumpenhaus zu sehen.

„Blake and Me and the Universe“ von Manfred Kerklau

Das Bühnenbild ist schon mal beeindruckend – ein düsterer Wald aus Stangen, an denen oben große, hell beleuchtete Scheiben angebracht sind, die man gut und gern für Planeten halten kann. Und damit liegt man vielleicht gar nicht so falsch, denn um den Weltraum geht es in „Blake and Me and the Universe“ auf jeden Fall. Aber nicht nur. Eine weiteres Thema von Manfred Kerklaus bildmächtiger Inszenierung ist eine Wahrnehmung, die das rein Sinnliche überschreitet. Am Wochenende war das Stück, das bereits kurz vor Corona Premiere hatte, in einer überarbeiteten Fassung im Pumpenhaus zu sehen.

Bei dem „Blake“ aus dem Titel handelt es sich um den britischen Dichter William Blake (1757-1827), der aufgrund seiner mythisch und visionär anmutenden Gedichte zu Lebzeiten nie richtig ernst genommen wurde und erst im 20. Jahrhundert verdiente Anerkennung fand. Er hatte die Metapher von den „Doors of perception“ geschaffen, den „Pforten der Wahrnehmung“, die der Mensch durchschreiten müsse, um die Welt zu erkennen. Und auf ihn greift David Schein in seiner Textvorlage auch immer wieder zurück.

In dem von Karina Behrendt und Anne Keller gebauten Setting agiert ein vierköpfiges Ensemble, bei dem Carsten Bender vornehmlich für Rezitation verantwortlich ist, während Lucy Flournoy, Annelise Soglio und Sabeth Dannenberg das Ganze tänzerisch illustrieren – letztere zusätzlich durch Akrobatik am Chinesischen Mast.

Zu Beginn der einstündigen Aufführung sieht man die Tänzerinnen als lemurenartige Wesen über den Boden kriechen, während eine Lautsprecherstimme den Countdown für einen Raketenstart herunterzählt und dann Astronauten zu Wort kommen lässt, die ihre Gefühle beim Anblick der immer kleiner werdenden Erde beschreiben. Vom sich ständig verändernden Grün der Wälder, Blau der Ozean und Weiß der Wolken ist die Rede, und davon, wie sich der Makrokosmos allmählich in einen Mikrokosmos verwandelt – „in einen kleinen Punkt, den du mit deinem Daumen verdecken kannst“, wie einer der Astronauten sagt.

Diese O-Töne mischen sich mit Blakes Gedichten und einem atmosphärisch anmutenden Soundtrack, zu dem die Tänzerinnen durch den Stangenwald irren, sich in schützende Zonen retten und gleich wieder vertrieben werden. Wie ein Wesen aus einer anderen Welt schlängelt sich Dannenberg von der Höhe ihres Mastes auf die Erde herunter, während Bender in donnernder Rezitation die Elemente beschwört und am Ende alles in einem Feuersturm untergehen lässt. Es ist eine gelungene Synthese aus Schauspiel, Tanz und Rezitation, die Kerklau und sein Team hier auf die Bühne bringen. Zusammen mit den wechselnden Bildern und Stimmungen, die Sven Stratmann mit seinen Videos und Timo von der Horst durch raffinierte Beleuchtung erzeugen, vermittelt das zumindest eine Ahnung davon, wie es hinter den „Doors of perception“ aussehen könnte.