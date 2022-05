Ein Gipfeltreffen ohne große Euphorie

Rund um das Gipfeltreffen zum Musik-Campus war wenig Euphorie zu verspüren. Ob das 300 Millionen- Euro-Projekt kommt, dürfte maßgeblich an den Antworten auf offene Fragen aus der Politik hängen. Es wird spannend.

An der Hittorfstraße ist der Musik-Campus geplant.

Von Euphorie war bei den meisten politisch Verantwortlichen aus dem Rat vor dem Gipfeltreffen zum geplanten Musik-Campus am Dienstagabend wenig zu spüren. Zu sehr hatten die jüngsten Aussagen des Oberbürgermeisters dafür gesorgt, Zweifel zu säen, dass die in der vergangenen Ratssitzung genannten Kritikpunkte an dem geschätzt 300 Millionen Euro teuren Großprojekt ausgeräumt werden können.