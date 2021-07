Ein Herz für Tiere und Tierfreunde

Am 25. Juli 1871 wurde der „Westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht“ gegründet. Das war die Geburtsstunde des 1921 umbenannten Zoo-Vereins Münster, der seit 1974 den Allwetterzoo fördert. Heute ist er Münsters mitgliederstärkster Verein.

„Abend im Zoo“ am 4. September als Dankeschön für die Mitglieder

Die Roten Pandas sind die jüngste Gabe des Zoo-Vereins an den Allwetterzoo. Der revanchiert sich nun mit einer „Nacht im Zoo“ am 4. September für alle Vereinsmitglieder. Zoodirektorin Dr. Simone Schehka überreichte dem Vereinsvorsitzenden Helge Peters einen Wimpel als symbolisches Geschenk.

Was spricht eigentlich für den Zoo-Verein „Westfälischer Zoologischer Garten e.V.“? Vieles.

Für die Mitglieder gibt es Informationen, Exkursionen und spezielle Führungen hinter die Kulissen. Und nicht zuletzt freien Eintritt fürs ganze Jahr, der sich steuerlich absetzen lässt – und der sogar günstiger ist als die reguläre Jahreskarte.

Für den Zoo gibt es nicht zuletzt Geld. Viel Geld. Die Leopardenhaltung steht auf dem Spiel? Der Zoo-Verein gibt 300 000 Euro für eine neue, artgerechte Leopardenanlage. Ein Elefanten-Park soll eröffnet werden? Der Zoo-Verein legt 250 000 Euro obendrauf. Eine unscheinbare Ecke soll aufgewertet werden? Der Zoo-Verein spendet 50 000 Euro für zwei Rote Pandas und ihr neues Ge­hege.

Anker in die Zivilgesellschaft

Doch der Zoo-Verein hat noch eine viel größere Bedeutung: Ohne ihn gäbe es den Zoo gar nicht. Als der Verein vor genau 150 Jahren gegründet wurde, stand dem Gründer und ersten Vorsitzenden Prof. Hermann Landois das Bild eines münsterischen Tierparks schon vor Augen. Zwar ist der Verein seit fast 50 Jahren nicht mehr der alleinige Träger, aber immer noch der wichtigste Anker in die Zivilgesellschaft. Seine 13 000 Mitglieder sind eine stabile ideelle und wirtschaftliche Basis, und seine Aktiven leisten unschätzbare Hilfe, wenn es darum geht, Baustellen zugänglich zu halten, in Corona-Zeiten die Besucher des Aquariums zu zählen oder die publikumswirksame Lori-Fütterung zu übernehmen. Das könnte das hauptamtliche Team gar nicht leisten.

Zum Geburtstag wurde eine schöne Torte gespendet. Foto: Oliver Werner Der Eingang zum alten Zoo über die Aa nach 1906. Foto: Archiv Westf Zoologischer Garten Helge Peters Zooverein und Zoodirektorin Dr. Simone Schehka Foto: Allwetterzoo Münster Das Empfangskomitee bildeten nach dem Krieg die Kamele. Der kleine, gemütliche Westfälische Zoologische Garten existierte bis Jahresende 1973. Foto: Archiv Westf Zoologischer Garten Der Zooverein hat zuletzt die Anschaffung der Roten Pandas ermöglicht. Foto: Oliver Werner Die Roten Pandas sind sehr zutraulich, lassen sich zum Fototermin aber lange bitten. Foto: Oliver Werner Dr. Simone Schehka präsentiert das neue Panda-Gehege.. Foto: Oliver Werner Prof. Landois vor der Tuckesburg neben seinem Denkmal, das zum 25-jährigen Bestehen des Zoos 1900 errichtet wurde – zur damaligen Zeit ein Skandal! Foto: Archiv Westf Zoologischer Garten Helge Peters ist seit 2008 Vorsitzender des Zoo-Vereins. Foto: Oliver Werner Zoodirektor und Vereinsvorsitzender Prof. Landois neben dem Riesenammoniten aus Seppenrade. Foto: Archiv Westf Zoologischer Garten Ein Rundgang mit Helge Peters und Dr. Simone Schehka zu den Gehegen, die der Zoo-Verein finanziert hat. Foto: Oliver Werner Die Finanzierung der Leoparden-Anlage war das größte Projekt des Zoo-Vereins in jüngster Zeit.. Foto: Oliver Werner Die nordpersischen Leoparden waren schon in den 50er-Jahren eine Spezialität des münsterischen Zoos. Foto: Oliver Werner Die Schimpansenkinder erhalten Ausgang: In den 1950er Jahren spielte Pfleger Steinkamp auf der Wiese vor dem Vivarium mit seinen Zöglingen. Foto: Archiv Westf Zoologischer Garten Der legendäre erste Elefant "August". Die eigentlich "Auguste" zu nennende Asiatische Elefantin lebte von 1899 bis 1939 im Elefantenhaus des alten Zoos, das wie eine arabische Moschee gestaltet war. Die Tierpersönlichkeit wurde über viele Jahre von ihrem Pfleger Wenzel Beer betreut. Foto: LWL-Museum für Naturkunde

Zoo-Direktorin Dr. Simone Schehka weiß das. Und weil das große Vereins-Jubiläum in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer zu fallen drohte, organisierte sie für den Zoo-Verein und seinen Vorstand um den Vorsitzenden Helge Peters rasch eine kleine Geburtstagsüberraschung. Die geladenen Gäste wurden am Mittwochnachmittag zu allen Tieren geführt, deren Haltung der Zoo-Verein in jüngster Zeit ermöglicht oder gefördert hat: Klippschliefer, Pandas, Elefanten, Leoparden, Rotluchse . . .

„Abend im Zoo“ nur für Mitglieder

Beim anschließenden Empfang wurde nicht nur eine opulente Torte angeschnitten und ein nagel­neuer Schaukasten samt Vereinswimpel überreicht, sondern als Geburtstags­geschenk für alle Mitglieder ein besonderer „Abend im Zoo“ am 4. September angekündigt. Damit findet nun genau jene Jubiläumsveranstaltung statt, die der ehrenamtliche Vorstand mit Rücksicht auf Corona nicht anzubieten wagte. Wenn es schon ein Geschenk des Hauses ist . . .

Vom Vogelschutz zum Zoologischen Garten:

Zuverlässiger Begleiter seit 1871

Professor Hermann Landois war ein Schlitzohr. Die Gründung eines Zoos in Münster betrieb der legendäre Naturforscher anno 1871 denkbar umsichtig: zunächst ein Vogelschutzverein mit Geflügelzucht, dann Geflügelausstellungen im Schlossgarten, dann ein eigener Geflügelhof, schließlich ein „Thiergarten“ – aus dem zu guter Letzt der „Westfälische Zoologische Garten“ wurde, eröffnet am 26. Juni 1875. Das alles hat keine vier Jahre gedauert . . .

Offiziell galt der Zoo als „Heim des Vogelschutz-Vereins“, tatsächlich aber war der Verein der verantwortliche Träger. „Das Vereinsleben war fortan vom Betrieb des Zoos bestimmt“, berichtet der Vereinsarchivar Michael Sinder. Folgerichtig wurde er 1921 in „Westfälischer Zoologischer Garten e.V.“ umbenannt. Für den gesellschaftlichen Auftrag war die „Abendgesellschaft Zoologischer Garten“ (AGZ) mit ihren legendären plattdeutschen Theaterstücken zuständig. Der Vorsitzende Hermann Landois spielte höchstselbst mit.

Der charmante kleine Zoo an der Promenade wurde ein beliebtes Ausflugsziel der Münsteraner – und er blieb es bis 1973, trotz Nazi-Gleichschaltung und Bombenkrieg. Als die LBS das attraktive Grundstück übernahm und der Allwetterzoo am Aasee neu gebaut wurde, stieg die Stadt ein. Der Zoo-Verein – nach wie vor Mehrheitsgesellschafter der neuen GmbH – wurde ein klassischer Förderverein, stellt aber nach wie vor den Aufsichtsratsvorsitzenden (derzeit Dr. Ludger Hellenthal).

Nach einer Phase der Neuorientierung gelang in den 90er-Jahren der Umbau zum Familienverein. Mit 13 000 Mitgliedern ist der Zoo-Verein der größte Verein der Stadt, und mit seinen 150 Jahren ist er auch einer der ältesten.