Ein inklusiver Hirn-Gesang

Das Stück „Singing in the Brain“ tarnt sich als extravagante Visite des Publikums auf einer psychiatrischen Station. Und in der Tat dient die frühere geschlossene Abteilung der LWL-Klinik dem Eintopftheater als Spielstätte für einen bunten Reigen, der in die Gedankenwelten psychisch kranker Menschen und – nicht zu vergessen – des Pflegepersonals entführt.

Eintopf-Theater präsentiert „Singing in the Brain“

Der von strengen Gerüchen genervten, hektisch am Türschloss orgelnden Chefärztin bleibt der Zutritt zum Sanitärraum verwehrt. Selbst der Generalschlüssel versagt den Dienst. Wie kann das sein? Er „passt halt heute nicht“, kommentiert lakonisch eine Pflegekraft.

Es ist nur ein kleines, beiläufiges und doch bezeichnendes Bonmot in einer Inszenierung, in der die vorgebliche Normalität einer stets funktionierenden Welt spielerisch facettenreich aufgehoben wird. „Singing in the Brain“ tarnt sich als extravagante Visite des Publikums auf einer psychiatrischen Station. Und in der Tat dient die frühere geschlossene Abteilung der LWL-Klinik dem Eintopftheater als Spielstätte für einen bunten Reigen, der in die Gedankenwelten psychisch kranker Menschen und – nicht zu vergessen – des Pflegepersonals entführt.

An diesem symbolträchtigen Ort, der noch in authentischen Graffiti und hinterlassenen Kunstwerken die Stimmen ehemaliger Patienten beherbergt, mischen sich vielfältige Eindrücke. Texte, die von Verzweiflung und Stigmatisierung künden, wechseln mit humorvollen, oft absurden Szenen, in denen eine etwas tölpelige Reinigungskraft offenbar über große medizinische Expertise verfügt, eine banale Terminabsprache zu einem bizarr mäandernden Monolog anschwillt und gar die Frage im Raum steht, ob die Psychiaterin selbst vielleicht unter wahnhaften Geruchshalluzinationen leidet. Wieso auch nicht? „Jeder, der eine Psyche hat, kann auch psychisch krank werden“, erfährt das Publikum auf seinem Parcours durch die Zimmer der Station, wo es willig und kooperativ kleine Aufgaben löst und sich nach und nach in den vielstimmigen Hirngesang einbringt.

Das vom Theaterpädagogen und Pfleger Andre Voss und Frank Röpke-Kolar geleitete Eintopftheater versteht sich nachdrücklich als inklusives Ensemble. Manche Darsteller und Darstellerinnen haben oder hatten eine psychische Erkrankung, manche nicht. Mit diesem Stück gelingt dem Ensemble nichts weniger als die völlige, auch dramaturgische Inklusion. Es überwindet Grenzen, führt Welten zusammen und verschmilzt sie zu einer gemeinsamen Erfahrung, die mit anhaltendem Applaus und Standing Ovations gefeiert wurde. Dazu ehrten sich die Akteure mit Porreestangen und Kohl. Blumensträuße? Passen halt heute nicht.

Weitere Aufführungen am 9. und 10.12. jeweils um 19 Uhr und am 11.12. um 16 Uhr, Haus 26 auf dem Gelände der LWL-Klinik; Reservierung erforderlich über

01 76/81 40 67 64 oder kontakt@eintopftheater. Eintritt frei.