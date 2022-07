Ein letzter Tanz unter dem Fallschirm

Abschied vom legendären Tanzvergnügen unterm Fallschirm: Das Soundchäck-Team veranstaltete am Samstag zum letzten Mal die „Italienische Nacht“ auf dem Mühlenhof. Trotzdem ist es wohl kein Abschied für immer.

Für die vielen Fans der „Italienischen Nacht“ im Mühlenhof ist es ein Abschied, der nicht leicht fällt: Nach knapp 20 Jahren macht das engagierte Soundchäck-Team um Organisator Holger Meyer am Samstagabend letztmals die Bühnenlichter an und baut den Kran für das legendäre Tanzvergnügen unter dem Fallschirm auf.

„Wir sind einfach in die Jahre gekommen, und irgendeinmal muss ja auch Schluss ein“, meint Meyer, der in wenigen Wochen 70 wird. „Aus einer Bierlaune heraus“, so sagt er, kam man 2004 auf die Idee, die Musiknacht im italienischen Flair zu fairen Preisen und für einen wohltätigen Zweck zu veranstalten. Als Meyer 50 wurde, waren zwei italienische Künstler auf seiner Party. Gemeinsam wurde überlegt, wie man mit Musikveranstaltungen viele Menschen erfreuen und dabei auch noch Gutes tun kann.

Über 130.000 Euro für soziale Zwecke

Es folgten Konzertabende im Stift Tilbeck und am Baumberger Sandsteinmuseum, ehe man in den Mühlenhof umzog. „Wir haben bislang über 130.000 Euro für soziale Zwecke einspielen können, und das macht einen schon ein wenig stolz“, sagt Meyer. „Es war und ist eine Teamleistung, um Bedürftigen helfen und Besuchern schöne Stunden bereiten zu können“, so der Soundchäck-Chef.

Holger Meyer ist letztmals Chef-Organisator der „Italienischen Nacht“. Foto: hpe

Am Samstag sind es knapp 1500, die eine lange musikalische Sommernacht genießen. Mit dabei Fabrizio Levita plus Partyband und Sängerin Jessica Jean. Läuft alles nach Plan, soll es auch 2023 eine ähnliche Veranstaltung, dann aber organisiert direkt vom Mühlenhof, im Freilichtmuseum am Aasee geben.