MünsterAm dritten Adventssonntag (12. Dezember) wird das Friedenslicht aus Betlehem zum mittlerweile 23. Mal das Bistum Münster erreichen, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Die bistumsweite ökumenische Aussendungsfeier dazu findet am Sonntag um 16.30 Uhr traditionell im St.-Paulus-Dom statt.

Doch wegen der Covid-Pandemie werden nur Delegationen von Pfadfinderinnen und Pfadfindern das Licht in Empfang nehmen und anschließend dezentral an „alle Menschen guten Willens“ im Bistum verteilen, wie das Bistum mitteilt.

Ein Licht, das verbindet

„Friedensnetz – ein Licht, das verbindet“ lautet das Motto der bundesweiten Friedenslicht-Aktion 2021. Mit der in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem entzündeten Flamme wollen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder – gerade in Zeiten der Corona-Pandemie – trotzdem eine Verbindung zwischen den Menschen schaffen.

Im Aktionsaufruf heißt es: „Frieden gilt es zu teilen, dafür brauchen wir Menschen und eine Gemeinschaft. Das Friedenslicht verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen mit­ein­ander und schafft somit ein ‚Friedensnetz‘.“

Das Friedensnetz verbindet die Pfadfinderinnen und Pfadfinder auch in Europa. Denn weitergereicht wird die Flamme in einer Stafette von Österreich in rund 25 Ländern. Der Ring deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände wird die kleine Flamme mit dem Auto nach Nordrhein-Westfalen bringen wird. Eine Delegation aus dem Pfadfinderstamm Drensteinfurt wird das Friedenslicht zur Aussendungsfeier in Münster tragen.

Nur Pfadfinder-Organisationen vor Ort

Wegen der Pandemie wurden maximal 150 Plätze im Dom von Pfadfinder-Organisationen an Delegationen vergeben, die das Licht dezentral weitergeben. Die Teilnahme ab 16 Uhr ist nur mit 2G-Status nach Voranmeldung und bei Einhaltung der Maskenpflicht möglich.

Das Friedenslicht wird in den Tagen bis zum Heiligen Abend von der DPSG und PSG und dem evangelischen Pfadfinderverband VCP in den Städten und Gemeinden des Münsterlandes verteilt.

Zudem kann das Friedenslicht am 12. Dezember ab 16.30 Uhr im Kreuzgang des St.-Paulus-Doms abgeholt werden, ebenso später während der Öffnungszeiten im Kapellenumgang bis zum Ende der Krippenzeit.

Weitere Informationen gibt es online unter www.friedenslicht-muenster.de und www.friedenslicht.de. In den sozialen Medien werden für die Veranstaltung die Hashtags #friedenslicht und #muenster verwendet. Die Aussendungsfeier wird live im Internet übertragen.