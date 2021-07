Münster

Was am 28. Dezember 2018 mit einer Klimamahnwache begann, wurde zu einer großen Bewegung. Die Klimaaktivisten von „Fridays for Future Münster“ mobilisierten am 20. September 2019 über 20.000 Menschen – und trugen sich damit in die Geschichtsbücher der Stadt ein.

Von Pjer Biederstädt