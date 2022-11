Überraschender Schachzug: Koalition will mehr Geld für Stadionumbau beschließen

Umbau und Modernisierung des betagten Preußenstadions an der Hammer Straße haben in dieser Woche einen gewaltigen Schub bekommen: Insgesamt 60 statt der bisher im Haushalt eingeplanten 40 Millionen Euro will die Koalition aus Grünen, SPD und Volt dafür nämlich in die Etats der kommenden Jahre einstellen. Ein politischer Coup, der die zuletzt geäußerten Zweifel am Ausbautempo der städtischen Arena weitgehend ausräumen dürfte.

Dass es ausgerechnet die Koalition unter Führung der Grünen ist, die die Kuh vom Eis holt, sich aber finanzpolitisch dermaßen aus dem Fenster hängt, mag verwundern. Schließlich ist die Begeisterung über das Stadion-Projekt längst nicht bei allen in der grünen Ratsfraktion groß, wie die vergangenen Jahre erkennen ließen.

Kompensation für die SPD

Hinter den Kulissen hat deren Fraktionschef Christoph Kattentidt anscheinend viel Überzeugungsarbeit geleistet, um in den eigenen Reihen Zustimmung zu bekommen und der SPD den Verzicht auf die eingeplanten Millionen für ein neues Hallenbad im Westen nahezubringen. Ein Schachzug, der wohl auch zeigen soll: Wir können Großprojekte.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ein 29-Euro-Ticket auf den Weg gebracht werden soll, konnten die Sozialdemokraten die Verschiebung eines Westbads auf unbestimmte Zeit wohl verdauen. Es gab ohnehin kaum jemanden, der auf eine zeitnahe Umsetzung des SPD-Wahlkampf-Wunsches gesetzt hat.

Entscheidung im Rat am 14. Dezember

Die CDU musste sich von dem aktuellen Stadion-Vorstoß durchaus überrumpelt fühlen. Dabei waren es die Christdemokraten, die einst im Bündnis mit den Grünen darauf gedrungen hatten, 40 Millionen Euro für die Modernisierung der städtischen Arena in den Haushalt einzustellen und damit den Startschuss zu geben. Da die aktuelle Koalition nicht über eine eigene Mehrheit im Rat verfügt, dürfte es am 14. Dezember eben auch auf die Stimmen der CDU ankommen, sollten die zusätzlichen 20 Millionen bereitgestellt werden.

Diese werden bislang nicht komplett durch den Verzicht auf andere Projekte gegenfinanziert. Da die Investitionen für das Stadion aber über viele Jahrzehnte abgeschrieben werden, steht ein entsprechender Wert auf der Haben-Seite. Eine Unwägbarkeit bleibt indes: Noch ist nicht abschließend geklärt, ob die Stadt beim Ausbau vorsteuerabzugsberechtigt ist und damit Nettopreise zahlen kann.