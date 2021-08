Ein ungeheuerliches Wiedersehen

Sabrina K, hier beim Prozessauftakt, muss sich wegen Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch an Kindern verantworten.

Das erste Mal nach mehr als 15 Monaten sehen sie sich wieder. Ein nüchtern ausgestatteter Saal 11 im Landgericht bildet am Dienstag den Rahmen dieses zwangsverordneten Zusammentreffens, das von ungeheuerlichen Vorwürfen geprägt ist. Im taubengrauen ­T-Shirt, anthrazitfarbener Hose und dunklen Sneakern geht Adrian V., der zu 14 Jahren Freiheitsstrafe plus Sicherungsverwahrung verurteilte Haupttäter im Missbrauchskomplex Münster, federnden Schritts zum Zeugenstand. Sabrina K., seine Lebensgefährtin bis zu seiner Verhaftung im Frühjahr 2020, nimmt der Münsteraner zunächst nicht in den Blick.