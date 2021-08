Ein Vorkämpfer in Sachen Flüchtlingsarbeit

Volker Maria Hügel (69) ist eine Koryphäe in der Flüchtlingsarbeit. Vor 42 Jahren war er eines der Gründungsmitglieder der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender (GGUA). Er schuf Netzwerke für Flüchtlingsarbeit, er war Mitglied im Bundesvorstand der Flüchtlingsorganisation „Pro Asyl“ und moderierte über Jahre die Lokalsendung „Radio Fluchtpunkt“. Es sind nur Auszüge aus dem Schaffen Hügels, der am Montag mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde. Dabei war er für seine Initiativen einst nicht gefeiert, sondern gefeuert worden. Für deutliche Worte ist er berüchtigt.

