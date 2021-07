„Ein Zoo ist immer ein Zuschussgeschäft“

Keiner ist größer – und älter sind auch nur wenige. Eigentlich hätte der „Westfälische Zoologische Garten e.V. Münster“ schon deshalb allen Grund, sein 150-jähriges Vereinsjubiläum in diesem Sommer mit stolzgeschwellter Brust zu feiern. Doch Corona kommt dazwischen – und so bleibt es vorerst bei leisem Erinnern und viel fleißiger Vereinsarbeit. Genug zu tun gibt es für den Zoo-Verein in jedem Fall, sagt der Vereinsvorsitzende Helge Peters.

