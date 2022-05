Einbruch in Gaststätte: Geldkassetten entwendet

Unbekannte sind laut Polizeimeldung durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Gaststätte in Roxel eingedrungen und haben Geldkassetten entwendet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagmorgen (26.5.) in der Zeit zwischen 2.20 und 3 Uhr an der Pantaleonstraße in Roxel durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Gaststätte eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

In den Räumen deckten die Unbekannten demnach zunächst eine Kamera ab und hebelten anschließend einen Automaten auf. Mit zwei Geldkassetten verschwanden die Täter in unbekannte Richtung.

Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.