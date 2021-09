Eine Gesellschaft auf schwankenden Planken

Georg Büchner (1813-1837) tat das, was auch moderne Theatermacher gern tun: Er stellte die Systemfrage. Zumal in seinem Dramenfragment „Woyzeck“. Tanja Weidners Bühnen-Fassung, die am Donnerstag erfolgreiche Premiere feierte, macht hier keine Ausnahme. Hinter allem steht die Frage: „Was ist der Mensch?“

„Was ist der Mensch?“ – so fragt es in großen Lettern über der Bühne. Georg Büchner stellte in seinem legendären Dramenfragment „Woyzeck“ 1836 nicht nur die Frage nach der Conditio humana. Er tat auch das, was moderne Theatermacher gern tun: Er stellte die Systemfrage. Tanja Weidners Bühnen-Fassung, die am Donnerstag erfolgreiche Premiere feierte, machte hier keine Ausnahme. Das Ensemble zeigte eine Handvoll zerzauster Figuren, die sogar in der grausigen Misshandlung des Protagonisten noch verloren wirkten. In einer Inszenierung, die auf moderne Art grell und düster zugleich erschien.