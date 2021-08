Zwei erfolgreiche Förderprogramme für Lastenräder gab es in Münster. Im Frühjahr lehnten Münsters Grüne eine weitere Förderung ab. Dagegen spricht sich ihre Annalena Baerbock für einen Zuschuss von 1000 Euro im Bund aus. Es scheint eine grüne Zwickmühle zu sein.

Rund 20 Stellplätze für Lastenräder wurden in der Vergangenheit geschaffen, insbesondere am Domplatz.

Die grüne Kanzler-Kandidatin Annalena Baerbock hält eine Förderung für Lastenräder für „sehr richtig“, wie sie am Wochenende in einem Interview sagte. 1000 Euro Zuschuss nannte sie als Vorschlag. Doch die grünen Parteikolleginnen und -kollegen aus Münster haben ihrer Spitzenkandidatin in dieser Frage schon im Frühjahr die Gefolgschaft aufgekündigt. Denn einer neuerlichen Fortsetzung des kommunalen Förderprogramms für Lastenräder erteilten die Grünen zusammen mit SPD und Volt bei den Haushaltsberatungen 2021 eine Absage.