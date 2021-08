Eine kleine Minderheit ist weiter ungeimpft

Mitarbeiter in münsterischen Krankenhäusern

Münster

In Frankreich dürfen nur noch Geimpfte in Gesundheitseinrichtungen arbeiten. In Deutschland gibt es diese Vorschrift nicht. Münsters Kliniken melden, dass die weitaus meisten Beschäftigten geimpft seien. Eine kleine Minderheit jedoch nicht.

Von Karin Völker