Einsatz zum Wohl der Stadt

Sie haben Münsters Kommunalpolitik über Jahrzehnte aktiv gestaltet und sich eingebracht in das gesellschaftliche Leben dieser Stadt: Es waren allseits bekannte Gesichter, die Oberbürgermeister Markus Lewe am Mittwoch im Friedenssaal des Rathauses in feierlicher Runde herzlich willkommen hieß.

Unter den sechs verdienten Münsteranerinnen und Münsteranern, die aus den Händen des Stadtoberhaupts die Goldene Rathausgedenkmünze erhielten, waren gleich vier ehemalige ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Nicht zuletzt diese Ansammlung namhafter Persönlichkeiten machte das Treffen in der besonderen Atmosphäre des holzvertäfelten Saals zu einer außergewöhnlichen Begegnung.

Vier ehrenamtliche Bürgermeister ausgezeichnet

Karin Reismann (CDU), Wendela-Beate Vilhjalmsson, Gerhard Joksch (Grüne) und Hans Varnhagen (FDP) haben die Stadt Münster über viele Jahre zu wichtigen Anlässen in Vertretung des Oberbürgermeisters repräsentiert. Dabei kann CDU-Politikerin Reismann auf eine 20-jährige Amtszeit zurückblicken, die SPD-Kulturpolitikerin Vilhjalmsson auf immerhin 15 Jahre in diesem hohen Ehrenamt. Zwei weitere Kommunalpolitiker haben sich ebenfalls intensiv zum Wohl der Stadt engagiert: Die langjährige FDP-Fraktionsvorsitzende Carola Möllemann-Appelhoff sowie der frühere SPD-Fraktionschef Dr. Michael Jung rundeten die Bürgermeister-Riege ab.

Lewe würdigt Einsatz für Zusammenhalt

Treffende wie ehrende Worte fand Oberbürgermeister Lewe für jeden der engagierten Münsteranerinnen und Münsteraner. Dabei hob er trotz aller politischen Gegensätze ihr gemeinsames Bemühen um das Wohl der Stadt hervor. Die Geehrten hätten sich zusammen für den Münster-Konsens eingesetzt. Dies sei auch ein Grund dafür, dass radikale Gruppen in Münster keine Aufmerksamkeit erführen. Dabei ließ Lewe nicht unerwähnt, dass die Träger der Auszeichnung in ihrer politischen Vergangenheit im Rat hart miteinander gerungen hätten. Aber in entscheidenden Augenblicken haben man auch wichtigen Zusammenhalt bewiesen.

Auszeichnung erstmals 1958 verliehen

Was den Ausgezeichneten im Friedenssaal indes verwehrt blieb, war der traditionelle Schluck aus dem Goldenen Hahn – es war eben eine ganz besondere Ehrung in diesen keineswegs alltäglichen Zeiten.

Die Goldene Rathausgedenkmünze ist eine der höchsten Auszeichnungen, die die Stadt Münster nur selten vergibt. Erstmals wurden sie 1958 verliehen.