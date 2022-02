Einsatzkräfte unterstützen im Altenheim

Im Altenheim Friedrichsburg haben sich so viele Mitarbeiter mit Corona infiziert, dass die Einrichtung Hilfe benötigt. Die eingesetzten Hilfsorganisationen betonen aber, dass sie in einem Bereich nicht unterstützen.

Hilfe in der Friedrichsburg

Acht Einsatzkräfte des „Bündnis für Münster“, das sich aus den Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter und Malteser zusammensetzt, unterstützen seit Donnerstag täglich das Team des Altenheims Friedrichsburg.

Bereits Anfang der Woche berichtete unsere Zeitung, dass mehr als 20 Mitarbeiter des Altenheim-Teams mit einer Covid-19-Infektion derzeit ausfallen. Wichtig hierbei: „Die acht Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen werden keine pflegerischen Tätigkeiten ausführen“, wie Malteser-Pressesprecher Christian Eschhaus am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung betonte.

Einsatzkräfte unterstützen in der Logistik

Die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen würden demnach lediglich in der Logistik unterstützen. Um in der Pflege zu unterstützen, müssten Rettungssanitäter aus der Kritischen Infrastruktur abgezogen werden. Dieses Szenario bleibt aber aller Voraussicht nach lediglich theoretischer Natur. Auch weil Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer bereits zu Beginn der Woche gesagt hatte, dass die Kritische Infrastruktur in der Omikron-Welle wie erwartet unter massiven Druck gerate.

Der Einsatz der acht Einsatzkräfte ist bis auf Weiteres nur bis Sonntag (13. Februar) vorgesehen.