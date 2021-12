„Eiskalt erwischt“: Clubs ab Samstag dicht

Nach der Bund-Länder-Konferenz schöpften die Clubbetreiber noch Hoffnung – am Freitagnachmittag dann der überraschende Beschluss der Landesregierung, dass Diskotheken unabhängig von der Inzidenz schließen müssen. Die Betreiber sind entsetzt.

Diskotheken müssen ab sofort in NRW schließen.

Die Hoffnung, die die Clubbetreiber am Donnerstag schöpften, zerplatzte am Freitagnachmittag jäh. „Wir sind eiskalt erwischt worden“, so Christoph Hartig, Betreiber des Schwarzen Schafs, nach der Entscheidung der Landesregierung, Clubs und Diskotheken ab Samstag zu schließen. „Direkt nach der Bund-Länder-Konferenz haben wir noch die Getränke-Bestellungen fürs Wochenende herausgeschickt“ – dort war eine Club-Schließung ab einer Inzidenz von 350 beschlossen worden. Keine 24 Stunden später dann die Entscheidung des Landes, Clubs generell dicht zu machen.