Elektro-Fans tanzen am Samstag vor vier Bühnen

Am Samstag steigt das Docklands am Hawerkamp. Das elektronische Festival erwartet so viele Besucher wie nie zuvor.

Sein Name hat einen Ruf wie Donnerhall in der Szene der elektronischen Musik, seine Cocoon-Partys, ob seinerzeit im gleichnamigen Frankfurter Club oder bis vor der Pandemie auf Ibiza, besitzen Weltruhm: Elektro-Legende Sven Väth ist einer der DJs, die am Samstag beim „Docklands – das elektronische Festival“ am Hawerkamp auflegen. Bis zu 15 000 Besucher werden dort erwartet. Keine Veranstaltung hat seit Pandemie-Beginn mehr Menschen an einem Ort in Münster versammelt. Thomas Pieper, Geschäftsführer der Dockland GmbH, geht von einem ausverkauften Festival aus, letzte Tickets für Spätentschlossene könnten aber gegebenenfalls noch an der Tageskasse erhältlich sein.

Eine Bühne mehr

Auf vier Bühnen werden nationale und internationale DJs am Samstag das Festivalgelände am Hawerkamp beschallen – eine mehr also als beim letzten Docklands 2019. Wenn die Musik auf den Outdoor-Bühnen stoppt, werden viele Elektro-Fans noch in den Clubs am Hawerkamp bis in den frühen Morgen zu elektronischer Musik feiern.

Sven Väth, Âme, Anfisa Letyago und Denis Horvat

Neu ist in diesem Jahr das Design der Hauptbühne, das grundlegend geändert wurde. Ein Teil des Besucherbereichs ist demnach in den vergangenen Tagen sogar um die Bühne herumgebaut worden, sodass die Besucher den Stars der elektronischen Szene genau auf die Finger schauen können.

Los geht es auf allen Bühnen gleichzeitig um 12 Uhr. Unter anderem werden neben Sven Väth, der von 15.45 bis 17.45 Uhr eins der längsten Sets des Festivals spielen wird, Âme, Anfisa Letyago, Denis Horvat, Boris Brejcha, Nicole Moudaber, Mano Le Tough, Ante Perry und Tini Gessler auflegen.