Auch am Donnerstag wurden in Münster mehr Neuinfektionen als Gesundmeldungen bestätigt. Damit ist die Zahl der Corona-Infizierten weiter gestiegen. Leicht gesunken ist jedoch die Sieben-Tage-Inzidenz.

Corona-Lage in Münster

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster ist am Donnerstag weiter leicht angestiegen. Nach Angaben der Stadt sind 122 Münsteranerinnen und Münsteraner aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Am Mittwoch waren es 118.

Wie die Stadt mitteilt, wurden elf Corona-Neuinfektionen bestätigt. Zeitgleich habe es sieben weitere Gesundmeldungen gegeben.

8450 Corona-Fälle in Münster

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster 8450 Corona-Fälle bestätigt. 8206 Menschen sind mittlerweile wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb im Vergleich zum Vortag unverändert. 122 Münsteranerinnen und Münsteraner sind an oder mit Corona gestorben.

In den Krankenhäusern in Münster werden derzeit fünf Covid-19-Patienten behandelt. Mehr als 236.700 Personen sind in Münster mindestens erstgeimpft worden. Davon sind über 209.500 Personen vollständig immunisiert.

Inzidenz liegt bei 20,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 20,6. Im Vergleich zum Vortag ist sie damit leicht gesunken (-2,2).