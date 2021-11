Eltern fühlen sich überrumpelt

Manche Eltern werden in den kommenden Sommerferien für ihre Kinder in deren Ganztagsschule kein passendes Angebot buchen können und müssen auf andere kostenpflichtige Angebote wie im Feriendorf Atlantis (hier ein Bild von 2018) zurückgreifen müssen.

Bei einigen Eltern, die gerade die Ferienbetreuung für ihre Kinder in der Offenen Ganztagsschule (OGS) buchen, liegen offensichtlich die Nerven blank. Die Rückmeldungen an die Träger von Betreuungsangeboten waren am Donnerstagabend Anlass für eine lange Diskussion im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien.