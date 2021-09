Endlich in Präsenz Kontakt zu Betrieben

Großer Andrang bereits am ersten Messetag der Vocatium in der Halle Münsterland. 70 Aussteller, darunter Betriebe, Hochschulen, Fachschulen und Institutionen präsentieren sich, beantworten Fragen und sichten Fachkräftenachwuchs.

Darauf haben die Schüler lange gewartet. Entsprechend groß war am Donnerstag der Andrang bei der Vocatium, der Messe für Ausbildung und Beruf, in der Halle Münsterland. Mit Online-Veranstaltungen, die coronabedingt als Notlösung vielerorts eingeführt wurden, „fängt man die Schüler nicht wirklich“, hat Realschullehrerin Cornelia Bögner festgestellt. Sie ist mit vier Zehner-Jahrgängen aus Greven angereist, die jetzt zwei Stunden Zeit haben, in Wunsch-Berufsfeldern mit Betriebsinhabern Anforderungen zu eruieren und auszuloten, ob die Chemie stimmt. Schülerandrang bereits am ersten MessetagKarin Höller

Da jeder Schüler schon im Vorfeld bis zu drei Vorstellungsgespräche ausmachen konnte, sind die jungen Leute sehr strukturiert in der Messehalle unterwegs.

Spontane Vorstellungsgespräche

Annalena (15) ist sich bereits sicher, dass sie im kaufmännischen Bereich Fähigkeiten und Interessen am besten vereinbaren kann. Und da sie den Schwerpunkt im Bereich Landwirtschaft setzen möchte, hat sie ein Gespräch bei einer Molkerei mit Ausbildungsziel Industriekauffrau und ein zweites Gespräch zum Ausbildungsgang Großhandelskauffrau bei einem Baustoffhandel ausgemacht. „Ich möchte aber auch noch in andere Bereiche hineinschnuppern“, sagt sie.

Eher in den sozialen Bereich zieht es Emily, die mit ihrer Klasse aus Lüdinghausen angereist ist. „Leider hatte ich wegen Corona keine Chance, ein Praktikum zu machen.“ Deshalb ist sie heilfroh, dass es auch ganz spontan am Stand des Uniklinikums Münster geklappt hat, sich über die Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten und bei der Caritas über die begleitende Pflege zu informieren.

Zusätzliche Online-Chats

Insgesamt 1800 Schüler waren im Vorfeld für die Vocatium 2021 angemeldet, erklärt Projektleiterin Leyla Korkmaz. Da die Plätze für spontane Besuche auch am zweiten Messetag am Freitag von 8.30 bis 15 Uhr coronabedingt begrenzt sind, gibt es Gelegenheit, am 5. Oktober auf www.vocatium.de zusätzlich per Videochat mit Experten zu sprechen.

Im Berufswahlprozess sei die Vocatium eine wichtige Veranstaltung, „da sie Hemmschwellen abbaut und ein gutes Training für die heiße Bewerbungsphase ist“, weiß Lehrerin Cornelia Bögner, die mit Schülern bereits zum sechsten Mal dabei ist. „Und jedes Mal ergeben sich Praktika oder Ausbildungsverhältnisse.“