Endlich wieder ein Hammer-Straßen-Fest

Rund 100.000 Besucher aus ganz NRW werden an diesem Wochenende bei der 34. Auflage des Hammer-Straßen-Festes in Münster erwartet. Bei angenehmen Sommertemperaturen und fast wolkenlosem Himmel war es schon zum Auftakt am Samstagnachmittag ziemlich voll auf der rund einen Kilometer langen Flaniermeile zwischen Augustastraße und Ludgerikreisel.

Rund 100 Stände sind an den Straßenrändern aufgebaut, auf zwei Bühnen wird von Reaggae-Dance über Hip-Hop für Kids bis hin zur Cuban-Live-Music ein vielfältiges Programm geboten. Highlights sind am Samstag das Abendkonzert der „VIP Entertainment Band“ und am Sonntag der Auftritt von „The Session“ auf der Hauptbühne am Kirchplatz von St. Joseph.

Veranstalter ist die Aktions- und Werbegemeinschaft Hammer Straße, am Sonntagnachmittag sind alle Geschäfte entlang der „Meile“ geöffnet.

Weil der Müllsammler aus Kinderhaus immer noch auf dem Kran an der Hermannstraße hockt, kommt es in diesem Bereich zu kleineren Sperrungen, einige Stände mussten deshalb an Alternativstandorte in der Nähe wechseln. Clown „Fidelidad“ tritt nun in Höhe des Geschäftes „Wissing“ auf.