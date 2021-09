Endlich wieder Wahlkampf auf der Straße

Das große Finale mit dem Wahlkampfauftritt des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz am Freitag (24. September) steht noch aus, aber Münsters SPD zieht schon mal eine (vorläufige) Bilanz. Die Sozialdemokraten sind ausgesprochen zufrieden.

Münsters SPD-Chef Robert von Olberg hat gleich einen doppelten Grund, um zufrieden zu sein. Zum einen sorgen die aktuellen Umfragewerte seiner Partei „für eine sehr gute Stimmungslage im Wahlkampf“. Zum anderen sind die Corona-Beschränkungen so weit in den Hintergrund gerückt, dass wieder ein Haustür- und Straßenwahlkampf möglich sei. Die Zahl der Kontakte sei dadurch sprunghaft gestiegen, „auch die Zahl der Zufallsbegegnungen“, was der SPD-Chef besonders wichtig findet.