Stadt Münster prüft Maßnahmen zum Energiesparen

Die Stadt Münster arbeitet intensiv daran, Maßnahmen zur Energieeinsparung umzusetzen. Denkbar wären weniger warmes Wasser in städtischen Gebäuden, geringere Wassertemperaturen in Bädern und weniger Beleuchtung.

Oberbürgermeister Markus Lewe hat angesichts der sich anbahnenden Energiekrise eindringlich zum Energiesparen aufgerufen. „Schon jetzt müssen wir alle jede Kilowattstunde einsparen, die möglich ist. Alles gehört auf den Prüfstand, in jedem Haushalt und am Arbeitsplatz“, sagte Lewe in seiner Funktion als Städtetagspräsident im Gespräch mit der Funke Mediengruppe.