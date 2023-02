Wassertemperatur in Hallenbädern wird wieder angehoben

Der Krisenstab der Stadt Münster zur Energiekrise hat am Mittwoch (8. Februar) zum 23. und vorerst letzten Mal getagt. Im Anschluss zog Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer eine vorläufige Bilanz: „Ich rechne nicht damit, dass wir in diesem Winter noch von einer Zuspitzung der Energiekrise überrascht werden.“

„Der milde Winter und die Einsparungen durch Bürgerschaft, Firmen und Institutionen haben sehr geholfen, die Lage zu entspannen“, so Heuer in einer städtischen Pressemitteilung. Zugleich seien die Planungen der Stadt für größere Stromausfall-Lagen weit fortgeschritten. Die Stadt Münster sei „heute viel besser auf einen möglichen Ernstfall vorbereitet, als noch im letzten Sommer“.

Höhere Wassertemperatur in Hallenbädern

Seit der ersten Sitzung am 3. August 2022 wurden im Krisenstab und dessen Arbeitsgruppen zahlreiche Maßnahmen entwickelt. So wurde im Herbst unter anderem ein umfangreiches Energiesparprogramm für die Stadtverwaltung aufgelegt. Zudem wurde laut der Pressemitteilung der Stadt eine niedrigschwellige Unterstützung jener Menschen ermöglicht, die von der extremen Verteuerung der Energie besonders belastet wurden.

Die im letzten halben Jahr für die Stadtverwaltung selbst beschlossenen Energiesparmaßnahmen bleiben weiterhin in Kraft. Lediglich bei den Hallenbädern werden die Temperaturen mit Blick auf Familien und Kinder früher wieder angehoben: Ab kommenden Montag (13. Februar) gelten in den Bädern Kinderhaus und Mitte wieder die normalen Temperaturen, ab 15. März wird auch in allen übrigen Hallenbädern die Temperatur um zwei Grad angehoben.

„ Wir sind bislang sicher durch diesen Winter gekommen. “ Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer

„Wir sind bislang sicher durch diesen Winter gekommen. Das verdankt sich nicht zuletzt dem sparsamen Umgang mit Energie. Wir alle sind gut beraten, diese Haltung nicht komplett wieder aufzugeben. Der nächste Winter kommt bestimmt und auch die Stadt Münster wird in den kommenden Monaten dran bleiben und ihre bisherigen Vorsorgemaßnahmen fortführen“, appelliert Heuer an die Menschen in Münster.

Wolfgang Heuer, Krisenstabsleiter der Stadt Münster Foto: Stadt Münster/Britta Roski

Darüber hinaus hat der Krisenstab intensiv an Maßnahmen für den Fall eines möglichen, länger anhaltenden Stromausfalls gearbeitet, den Heuer derzeit für „sehr unwahrscheinlich“ hält. Sollte es in der Zukunft tatsächlich zu einem mehrtägigen Ausfall der Stromversorgung („Blackout“) im Stadtgebiet kommen, müssen nach Aussagen von Wolfgang Heuer insbesondere die Bereiche öffentliche Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Kommunikation, Energie und Versorgung durch geeignete Maßnahmen geschützt oder in Funktion gehalten werden.

Stadt richtet Notrufmeldestellen ein

Dazu hat der Krisenstab in den vergangenen Monaten auch mit zahlreichen nicht städtischen Akteuren das Gespräch gesucht. Da bei einem Blackout unter anderem die Festnetz- und Mobiltelefone ausfallen, wäre die Erreichbarkeit der Notrufe 112 und 110 nicht mehr sichergestellt.

Als Ersatz werden in Münster in einem solchen Fall alle Feuerwachen und Feuerwehrhäuser, die Polizeidienststellen, die Anlaufstellen der vier Hilfsorganisationen sowie das Stadthaus 1 als Notrufmeldestellen in Betrieb gehen: „Von diesen 33 Standorten aus werden die Notrufe per Funk an die Leitstellen weitergegeben, um weiterhin schnelle Hilfe zu ermöglichen“, erläutert Feuerwehrchef Gottfried Wingler-Scholz in der städtischen Mitteilung.