„Energiesparen allein wird nicht reichen“

Prof. Dr. Stefan Lechtenböhmer, Wissenschaftler am Wuppertal Institut, Münsteraner und Mitglied im Klimabeirat der Stadt, war bei der UN-Klimakonferenz COP 27 in Sharm El Sheikh. Und war positiv überrascht.

Münsteraner beim Klimagipfel in Scharm El Scheich

Eine Gruppe von Teilnehmerinnen stehen vor dem Logo der UN-Klimagipfels COP27 im International Convention Center. Die Klimakonferenz COP27 hat am 6. November im Badeort Scharm El Sheikh begonnen. Dort debattieren Vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang, wie die Erhitzung der Erde eingedämmt werden kann.

Noch bis zum kommenden Freitag findet in Scharm El Scheich die 27. Weltklimakonferenz – kurz COP 27 – statt. Mit Prof. Dr. Stefan Lechtenböhmer war auch ein Mitglied des Klimabeirats der Stadt Münster in Ägypten. Am Freitag reiste er zurück nach Münster – mit guten und schlechten Nachrichten im Gepäck.